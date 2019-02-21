Akhisar'dan Mehmetçik'i ısıtacak hediye

Haldun AKYÜZ/AKHİSAR (Manisa), () - MANİSA Akhisar Halk Eğitim Merkezi Mehmetçik için 'Ellerden Gönüllere' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında fincan ve Türk bayraklı arma ile atkı, bere ve kazaklardan oluşan 15 koli Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gönderildi.

Hediyelerin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gönderilmesi için Halk Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Şahin, İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şahin ve kursiyerler katıldı.

'KALPLERDEN GÖNÜLLERE SEVGİ BAĞI KURDUK'

Törende konuşan Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, "Yaklaşık bir ay önce kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimizin fikir ve talepleri doğrultusunda askerlerimize moral sağlayabilme açısından 'Ellerden Gönüllere' adlı projeyi hayata geçirdik. Bir ayda yoğun bir çaba gösteren başta kursiyerlerimiz olmak üzere usta öğreticilerimiz, kurum personelimiz ve idarecilerimiz canla başla projeye sahip çıktı. Kahraman ordumuzun tüm ihtiyaçları en güzel şekilde karşılandığını biliyoruz. Bizlerin buradan göndereceğimiz hediyelere ihtiyaçları olmasa bile, halkımızın ne kadar vatan ve Mehmetçik sevgisi ile dolu olduğunu göstermek, onların yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlamak ve moral vermek istedik. Kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz, gönüllerindeki sevgi ve samimiyeti askerlerimize yansıtmak istedi. Özelikle, engelli kursiyerlerimiz başta olmak üzere yazılan duygu yüklü mektuplarla ellerden ve kalplerden, gönüllere bir sevgi bağı kuruldu" dedi.

Akhisar Garnizon Komutanı Albay Mehmet Şahin de, "Akhisarlılar'ın bu tarz projelerle askerimize verdiği desteği daima hissediyoruz ve bunları önemsiyoruz. Askerlerimizin her ne kadar fiziki ihtiyaçları olmasa da bu tarz projeler ile moral motivasyonları daima yüksek tutulmaktadır" diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin diğer kurumlara da örnek olmasını isteyen Kayamakam Sabit Kaya da "Bu tür projeler milletimizi duygulandırıyor. Mehmetçiğe moral oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu'nun yaptığı duanın ardından hazırlanan 15 koli hediye, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki Mehmetçikler'e ulaştırılmak üzere kargo şirketi yetkililerine teslim edildi.



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