Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı (2)

MANİSA- ESKİŞEHİR TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Manisa'nın Akhisar ilçesi bölgesinde, dere ve çayların taşmasıyla oluşan sel nedeniyle karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bölgedeki sel nedeniyle Manisa-Eskişehir...

Akhisar'da dere taştı; İstanbul-İzmir yolu su altında kaldı (2)

MANİSA- ESKİŞEHİR TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Manisa'nın Akhisar ilçesi bölgesinde, dere ve çayların taşmasıyla oluşan sel nedeniyle karayolunun yanı sıra demiryolu ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bölgedeki sel nedeniyle Manisa-Eskişehir arasında tren seferleri iptal edildi.

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