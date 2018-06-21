Akdeniz'de 6 ayda 914 göçmen yakalandı

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL ()-SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz'de bu yılın başından 21 Haziran'a kadar gerçekleşen 16 olayda 914 göçmen ve 15 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2018 yılı Akdeniz'de göçmen olaylarının istatistiklerini açıkladı. İlk 6 aya ait istatistiklere göre; ocak ayında 1, Şubat ayında 3, Mart ayında 4, Nisan ayında 2, Mayıs ayında 4, Haziran ayında 2 olmak üzere toplam 16 düzensiz göç olayı yaşandı.

914 GÖÇMEN YAKALANDI

7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında bu yılın ocak ayında 6, Şubat ayında 317, Mart ayında 315, Nisan ayında 58, Mayıs ayında 214, Haziran ayında 4 olmak üzere toplam 914 göçmen yakalandı.

HAZİRAN AYINDA 9 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Verilere göre, Haziran ayında 9 göçmenin cansız bedeni ekipler tarafından denizden alındı.

Ayrıca ocak ayında 3, Şubat ayında 5, Mart ayında 1, Nisan ayında 2, Mayıs ayında 1, Haziran ayında 3 olmak üzere toplam 15 adet göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı.