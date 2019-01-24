Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)

'BU BÖLGE DAHA BÜYÜK DEPREMLERE GEBE'

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, bundan sonraki depremin 5 ile 7.5 büyüklüğü arasında olmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Depremin Türkiye kıyılarına yakın olmasının daha büyük bir deprem için gerildiğini gösterdiğini belirten Prof.Dr. Ercan, Afrika anakarasının Anadolu Yarımadası'nın altına 700 yıldır yaptığı yıllık 2-3 santimlik dalışın, son 10 yılda 4-5 santimetreye çıkarak hız kazandığını dile getirdi. Prof.Dr. Ercan, "Bugünkü deprem Afrika batma kuşağında oluyor. Türkiye'nin en büyük ve en derin depremleri bu bölgede oluyor. Bugünkü deprem Türkiye sınırlarına 80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, Türkiye kıyılarını etkiledi. Bu bölge daha büyük depremlere gebe. 7.7 olsa dahi şaşırtıcı olmaz. Özellikle son 10 yıldır Afrika'nın Ege Denizi ve Batı Anadolu altına dalışında 2-3 santim olan yıllık hızı 4-5 santime ulaştı. Daha hızlı kaktırmanın sonucunda Ege Denizi kabuğu ile batı Anadolu Yunanistan kabuğunda büyük gerilmeler oluyor. Bu gerilmeler özellikle Güney Ege dalma-batma kuşağının Yunanistan tarafında son 5-6 yıldır 5 ve 6.2'lik depremler yarattı. Aynı şekilde bugünkü depremin Türkiye kıyılarına yakın olması bu bölgenin daha büyük bir deprem için gerildiğini gösterir" dedi.

'7.5'LİK DEPREM ŞAŞIRTICI OLMAZ'

Prof.Dr. Ercan şöyle devam etti:

"Güney Ege yayının hep batı ucundaki depremlere tanık olduk, ilk kez Türkiye kıyılarında gerildiğini anladık. Bunun bir öncü deprem olduğunu söylemek mümkün değil. Şu açık ki bu bölge daha büyük bir deprem için geriliyor. Afrika karasının dalması sonucunda yer yer deniz içi yanardağ etkinliklerinde de artmalar beklenebilir. Bunların en büyük örneği Santorini'dir. 5-6 yıldır çalıştığımız Marmaris Bozburun'daki Küdür Yanardağı'nda etkinlikler sürmektedir. Bunların beslendiği yer bu dalıştır. Bundan sonraki büyük deprem beklentisi 5 ile 7.5 büyüklüğü arasında şaşırtıcı olmaz. Geçmişte bu depremlerin süprüntü dalgalarını oluşturup adalar ve Ege kıyılarında on binlerce kişinin ölümüne neden olduğu rapor edilmiştir."

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()

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