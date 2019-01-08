Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

ANTALYA, () - AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde...