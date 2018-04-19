Akçakoca'da sahile ölü yunus vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sahile ölü yunus vurdu.

Bugün öğle saatlerinde, Akçakoca'nın Çayağazı köyü mevkiinde sahile vuran yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Sahile gelen Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, yunusun vücudunda herhangi bir yara göremedi. Yunusun intihar etmiş olabileceği veya balıkları takip ederken karaya vurmuş olabileceği belirtildi. Yunus ölüsü, belediye görevlilerince sahilden alınarak götürüldü.

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