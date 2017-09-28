Akamedisyenken işletmeci oldular

KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyenler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, şehit çocuğu olan Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ve İletişim Fakültesi'nde görevli uzman Galip Deniz Altınay ile aktivist Nalan Turgutlu Bilgin, bir araya gelerek kütüphane kurma fikrini çıkardılar. Prof. Dr. Yılgör ile arkadaşları "Kültürhane" adı altında kütüphane ile kahveyi bir araya getirdi. Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin tasnif sistemine göre sıralanan binlerce kitabın yer aldığı Kültürhane'de, çay, kahve servisini akademisyenler yapıyor. Kimi zaman içecek servisi yapan akademisyenler kimi zaman da kütüphane kısmında öğrencilerle bilimsel çalışmalarını sürdürüyor.

"HOCAM ESTAĞFURULLAH"

Prof. Dr. Yılgör, kafede yaptığı limonata ile ün kazanarak menüye "Profesörün Lİmonatası" olarak eklediği limonatayı yaparak, kütüphanede eğitim, kafe kısmında ise müşterilere servis yapıyor. Bir profesörü servis yaparken gören insanların şaşırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Yılgör, "Hatta kimi zaman sipariş almak istediğimde, hocam estağfurullah diyorlar. Böyle bir tepki oluyor ama önemli olan bir şeyleri birlikte üretmek. Bu kimi zaman bir ders olur kimi zaman limonata. Bilim insanı için mekan önemli değil. Kütüphane kısmında yüksek lisans doktora öğrencilerimizle çalışma yapıyor, tezlerine fiili danışmanlık yapıyoruz. Söyleşiler, imza günleri, atölye çalışmaları yapacağız. Kültürel, akademik ve bilimsel faaliyetlerimizi, resmi olarak üniversitenin kapıları kapatılmışsa gayri resmi olarak kentin içinde yapacağız. Kentin dört bir yanında akademik faaliyete devam edeceğiz. Üniversite kente yayılacak. Kültürhane'de bu duraklardan birisi" dedi.



"KÜTÜPHANE VE KAFEYİ BİR ARAYA GETİRDİK"



Asıl başlangıç noktasının kütüphane olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılgör, "İmzacı akademisyenlerin iş akdi, sözleşme zamanı rektörün inisiyatifiyle feshedildi. Bu arkadaşlar kalifikasyona sahip oldukları için yurtdışından burs bulup gittiler. Kişisel kütüphanelerini bize bıraktılar ve binlerce cilt kitap kaldı. 'Ölü raflardan yaşayan raflara çıkaralım' dedik kitapları. Öğrenciler ve araştırmacılar yararlansın diye kütüphane fikri ile başladık. Kitap ve kahve ayrılmaz bir parça olduğu için kafe ile kütüphaneyi eklemledik. Tanımlanmış roller yok. Profesör bunu, öğrenci bunu, servis elemanı bunu yapar diye bir şey yok. Hiyerarşik olan en kıymetli görünen işten en değersiz görünen işe kadar birlikte yapıyoruz" diye konuştu.



"ŞEHİT ÇOCUĞU"



Babası Yüzbaşı Beşir Bayraktar, Mardin'in Derik İlçesi'nde 1980'de o zaman adı 'Apocular' olan PKK'lılar tarafından şehit edilen Doç. Dr. Ulaş Bayraktar ise şunları söyledi:



"Bizim durduğumuz yerde duran ve ihraç edilen tüm arkadaşlarımıza her an selam yollamak, onları yad etmek için bir vesile olarak gördük. 1 numaraya 2 çay, 3 numaraya 1 poğaça demek yerine, Bediz'e 1 çay, Ali Ekber'e 2 poğaça diyoruz. Her seferinde kulaklarını çınlatıyoruz. Madem çay kahve vereceğiz, bunları da durduğumuz yerle ilişkili kurmak istedik. O yüzden çaylarımız Hopa Çay Kooperatifi'nden geliyor. Kahveyi, Zapatista Kahve Kolektifinden alıyoruz. Dayanışma için onlardan alıyoruz. Odama gelen öğrenci ve arkadaşlarıma da çay getiriyordum zaten. Gerektiğinde ben de servis yapıyorum. O an kim ortamdaysa sipariş de alıyor, servis de yapıyor, bulaşık da yıkıyor. Biz egoları ile var olan insanlar değiliz. Neden utanayım. Bu emektir ve emek kapsamında kitap yazmakla çay bardağı yıkamak arasında çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir emek diğerinden kıymetli değil bence" ifadelerini kullandı.