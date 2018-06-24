AK Partililer Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanıyor

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar.
(FOTOĞRAF)
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar. (FOTOĞRAF)
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar.
(FOTOĞRAF)