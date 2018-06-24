AK Partililer Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanıyor

 Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar.  (FOTOĞRAF)  

AK Partililer Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanıyor

 Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplanmaya başladı. Partililer ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar atıyorlar. 

(FOTOĞRAF)

 

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