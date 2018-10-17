AK Partili Dağ'dan sosyal medyadaki o videoya tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, imam hatip okullarının açılışının 67'nci yıl dönümü nedeniyle Menemen Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı. Eğitim kurumları arasında ayrımcılığı ortadan kaldırdıklarını belirten Dağ, ayrıca, sosyal medyada yayınlanan iki erkek çocuğun öpüştüğü videoya tepki göstererek, "Kendi ahlaksızlığını şehrimiz üzerinden yansıtmaya çalışıyor. Ben biliyorum ki bu şehir, bayrağını da ezanını da her şeyin ötesinde önemsiyor" dedi.

İmam hatip okullarının açılışının 67'nci yıl dönümü nedeniyle Menemen Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, etkinlik düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katıldı. Okulun konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Hamza Dağ, zaman zaman imam hatip okullarında okuyan öğrencilere adaletsizliklerin yapıldığını, bu okullara yönelik ilginin azaltılmaya çalışıldığını söyledi. Kendisinin de imam hatip mezunu olduğunu belirten Dağ, öğrencilerin hangi okul mezunu olduğuna değil de yeteneklerine ve becerilerine bakılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi. Türkiye'deki darbe süreçlerini de hatırlatan Dağ, "Ne zaman darbe süreçleri yaşandıysa, o zaman bu okullar ile ilgili birtakım hamleler yapıldı. Bizden sonraki nesiller bu süreçleri yaşamasın. Bu nedenle birtakım meseleleri tarihin çöplüğüne itmeliyiz. Dünleri yaşadık, tarihten ders almamız lazım" diye konuştu.

Hayata geçirdikleri eğitim politikaları ile katsayı adaletsizliğinin tamamen ortadan kaldırıldığını kaydeden Hamza Dağ, böylece öğrenciler arasında eşitliği sağladıklarını vurguladı. Dağ, "İmam hatipli olmak, zaman zaman diğer okullarda okuyan arkadaşlarınız karşısında size birtakım farklı muamele yapılmasına neden olabilir. Bunu biz yaşadık. Ama şunu iyi bilin ki; 18 milyon öğrencinin tamamı bu ülkenin değeri" dedi.

O VİDEOYA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasının devamında, İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan 'Gagabulut' lakaplı sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a tepki gösteren Hamza Dağ, "Ben bu şehirde büyümüş bir ağabeyiniz olarak bu kenti iyi biliyorum. Sosyal medyada bir video vardı. Biri ücret karşılığı, bazı şeyler yapılması istiyor ve kendi ahlaksızlığını, kendi edepsizliğini ne yazık ki şehrimiz üzerine yansıtmaya çalışıyor. Ben biliyorum ki, bu şehir, bayrağını da, ezanını da, ülkenin birliğini ve beraberliğini her şeyin ötesinde önemsiyor" dedi. Dağ, sözlerini birlik ve beraberlik mesajı ile sonlandırdı.

Program daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti.



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