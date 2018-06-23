KONYA'da yaşayan esnaf Muhammed Demir (22), kuaförde, Ak Parti'nin logosu ampulü kafasına kazıttı. Demir, 'Herkes arabasının arkasına Ak Parti logosu yapıştırıyor. Benim arabam olmadığı için ben de bu logoyu kafama kazıttım" dedi.

Esnaf Muhammed Demir, kuaföre giderek Ak Parti'nin logosu olan ampulü kafasına kazıtmak istediği söyledi. Kuaför Ali Yıldız tarafından Demir'in kafasına ampul logosu çizildi. Ak Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Muhammed Demir, "Herkes arabasının arkasına Ak Parti logosu yapıştırıyor. Benim arabam olmadığı için ben de bu logoyu kafama kazıttım" dedi. Muhammed Demir, Ak Parti'nin seçimden galip çıkması halinde logonun 1 ay boyunca kafasında kalacağını belirtti.

Kuaför Ali Yıldız ise seçim zamanları bu gibi durumlarla karşılaştıklarını, bazı vatandaşların sevdiği siyasi partinin logosunu kafasına kazıtmak istediğini söyledi.



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