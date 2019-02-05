AK Parti'li Zeybekci, 25'inci kez kan bağışında bulundu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gökay Gök, 25'inci kan bağışını yapan Zeybekci'ye gümüş madalya ve 'Kızılay Kan Beratı' verdi. Zeybekci, herkesi Öykü Arin Yazıcı (3,5) gibi lösemi hastaları için kök hücre bağışına davet etti.

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İl Başkanı Aydın Şengül ile partililer bugün kan ve kök hücre bağışında bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasının önünde kurulan Kızılay Kan Bağışı aracında donör olan AK Parti üyeleri, 'Kızılay'a kan veriyoruz, İzmir'e can veriyoruz' sloganıyla kan bağışı yapılması çağrısında bulundu. Önceki yıllarda da Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu kaydeden Nihat Zeybekci, bugün 25'inci kez kan bağışı yapacağını belirtti. Önceki yıllarda, organ bağışı yaptığını da anlatan Zeybekci, "Kök hücre bağışı ile ilgili bilinci de ülkemizde hep birlikte canlandırmamız gerekiyor. Bugünlerde gündem olan bir yavrumuz var. Öykü Arin kızımız için de kök hücre bağışına herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

Kan bağışı seferberliğini Türkiye'nin tamamında yapmak gerektiğini vurgulayan Zeybekci, "Allah muhtaç etmesin ama muhtaç olduğumuz anda da bulmak için bağış şart. Sadece hastamız olduğunda kan bağışını hatırlamayalım. Hiç ihtiyacımız olmadığı bir dönem de olsa bağışlayalım. Sağlık için çok önemli. Kan bağışladığınızda vücut kendini onarıyor. Kızılay'a da yaptığı tüm kampanyalardan dolayı teşekkür ediyorum. 151'inci yılında nice 151 yıllara, diyerek, tebrik ediyorum ve kutluyorum" dedi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Müdürü Gök ise 25'inci kan bağışını yapan Nihat Zeybekci'ye, gümüş madalya ve 'Kızılay Kan Beratı' verdi. Zeybekci, hedefinin altın madalya almak olduğunu belirtti.

Kan bağışının önemine vurgu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ ise "Bu bilinç toplumumuzda fazlasıyla var ama daha da artırmak biz siyasetçilerin vazifesi. Bunun için de öncü olmak durumundayız. Bunu da Sayın Zeybekci öncülüğünde İzmir'de başlatmış ve devam ettirmiş oluyoruz. İnşallah hastanelerde kan bekleyen birçok vatandaşımıza bu konuda umut olacaktır" diye konuştu.

Açıklamaların ardından kan ve kök hücre bağışı yapıldı. AK Parti'den bugün ayrıca 30 ilçede de kan bağışında bulunuldu.

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