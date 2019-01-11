Ak Parti'de Aday Tanıtım Toplantısı ertelendi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Pazar günü yapılması planlanan aday tanıtım toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut başkan Alinur Aktaş'ı göstermesinin ardından, Ak Parti'de gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. Uzun bir bekleyişin ardından ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması için önümüzdeki Pazar günü Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısı, ileri bir tarihe ertelendi. Ak Parti bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Numan Kurtulmuş'un hafta sonu programlarının iptali nedeniyle Pazar günü gerçekleşmesi planlanan program, ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. . Adaylığın açıklanması için heyecanla bekleyen Ak Parti'nin Bursa'daki 174 aday adayı, adaylık açıklamasına kadar çalışmalarına devam ediyor.

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