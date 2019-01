AK Parti adayı Güler: İsviçre'nin Davos'u varsa Ordu'nun Çambaşı'sı var

Faruk KAHRAMAN-Emre KOLTUK/KABADÜZ (Ordu), () - ORDU'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 'Kar Festivali' düzenlendi. Festivale katılan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler, "Geçen hafta İsviçre'nin Davos kentinde olacaktım; fakat Ordu'yu tercih ettim. Çambaşı, Davos'tan çok daha güzel, çekici bir yer. İsviçre'nin Davos'u varsa Türkiye'nin Çambaşı'sı var" dedi.

Kabadüz'e bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen 'Kar Festivali'ne yüzlerce kişi katıldı. Çambaşı Kayak Merkezi ve Yayla Merkezi'ndeki festivale katılanlar, kayak ve kızaklarla kayarak, karın tadını çıkardı. Festivale katılan AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çambaşı Yaylası'nın cazibe merkezi olduğunu söyledi. Güler, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün Ordu'da kayak merkezini açacağız hem de 'Kar Festivali'ni başlatacağız. Geçen hafta İsviçre'nin Davos kentinde olacaktım; fakat Ordu'yu tercih ettim. Çambaşı, Davos'tan çok daha güzel, çok daha çekici bir yer. Bu bölge, tabiat güzellikleri ve kendine has özellikleri bambaşka bir cazibe taşıyor. Denize en yakın kayak merkezi olmakla birlikte mükemmel bir kar yapısı var. Tabiat güzellikleriyle etiyle harika bir yerde bulunuyoruz" diye konuştu.

"Çambaşı'nı Türkiye'nin bir çekim merkezi yapmayı planlıyoruz" diyen AK Parti'li Mehmet Hilmi Güler, "Aynı zamanda burası bir gastronomi merkezi olmakla birlikte doğal tıpla ilgili çekim merkezi de olabilir. Çünkü bu bölge kendine has bitkileri ve ürünleriyle oksijeni en yüksek olan bölgelerimizden bir tanesidir. Bu bölgenin özellikle eti de çok meşhur. Yeşil Yol ile birlikte burada mükemmel bir tesis kazanmış olacağız. Özellikle kayak konusunda hassas olan, kayak merkezlerine ilgi duyan kişiler için burası pistiyle telesiyejiyle bulunmaz bir yer. Bu güzel çalışmaları bugün burada milletimize duyurmak istiyoruz. İsviçre'nin Davos'u varsa Türkiye'nin Çambaşı'sı var. Burası için şöyle bir slogan da kullanmak istiyoruz; 'Temiz hava için Çambaşı, denize yakın kayak için Çambaşı, en lezzetli et için Çambaşı'" dedi.



