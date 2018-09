AHEF'in 'Mini Tıp Akademisi' Van'da başladı 

AİLE Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından hayata geçirilen Mini Tıp Akademisi'nin ilki, Van'da başladı.Edremit İlçesi'nde ki bir otelde yapılan Mini Tıp Akademisi'ne AHEF Başkanı Dr. H. Şenol Atakan, Van AHEF Başkanı Dr. Yıldırım Altay ile kentte bulunan aile hekimleri ve ilaç firması temsilcileri katıldı. 2 gün sürecek olan Mini Tıp Akademisi'nde akılcı laboratuvar kullanımı ve biyokimya modülü, obezite, diyabet, dislipidemi ve hipertansiyon gibi konularda eğitimler ve akademik oturumlar gerçekleştirilecek. Toplantıda konuşan AHEF Başkanı Dr. H. Şenol Atakan, 24 bin aile hekimini temsilen federasyon olarak birinci basamak sağlık sisteminin güçlenmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, aile hekimlerinin güçlenmesi anlamında her türlü mesleki hakları için mücadele ederken, bilimsel anlamda da bir katkı sağlamak üzere Türkiye'de, Van'da 'Mini Tıp Akademisi' gerçekleştiriyoruz. Zamanla bu tür çalışmaları bütün ülkeye yaymayı düşünüyoruz. Van çok önemli bir ilimiz, burada çok önemli bir derneğimiz var. Bu toplantılarımızda illerimizin sorunlarını, aile hekimi arkadaşlarımızın sorunlarını karşılıklı olarak konuşacağız. Buraya bütün yönetim kurulu olarak geldik. Hukuk müşavirimiz de toplantıda bulunacak, Van ilimizin de sorunlarını dinleyeceğiz. Türkiye'de ileriki dönemlerde daha da önem kazanacak kronik hastalık anlamında, metabolik sendrom dediğimiz hipertansiyon, obezite gibi hastalıklarda özellikle laboratuvar kullanımı hakkında daha iyi sonuçlara varmak için bu tür akademik toplantıları yapmayı düşündük. Efektif bir toplantı düşünüyoruz. Bu toplantının ilkinin Van'da olmasından da çok memnunuz. Bu sene içerisinde 6 toplantı planlamıştık. Ama 2019 yılında bu toplantıları her ay 1 ilde yapmayı düşünüyoruz. Umarım istediğimiz sonuçları alırız. Aile hekimleri Türkiye'de nüfusunun her kesimine değen bir meslek grubudur. Aile hekimi arkadaşlarımızın bu anlamda donanımlı olmasını bilimsellik anlamında da önemli görüyoruz. Sağlık sektöründe memnuniyeti en yüksek kitle aile hekimleridir. Birinci basamak ne kadar kuvvetli olursa, biz ne kadar kuvvetli olursak toplumumuz, vatandaşlarımız, ülkemiz o kadar faydaya kavuşacaktır. Birinci basamak sağlık sistemi güçlü olmayan sağlık sistemi bize göre ayakta kalmakta zorlanır. Birinci basamak demek aile hekimliği demek. Aile hekimliğinin güçlenmesi için, 24 bin aile hekimini temsil eden federasyon olarak elimizden geleni yapıyoruz."Akademinin bir sonraki kısmı ise 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.

