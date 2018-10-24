AHBAP üyeleri, kuşlar için ağaçlara yem astı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) il temsilciği üyeleri, kuşlar için rulo yem hazırlayarak, parklardaki ağaçlara astı.

AHBAP Tokat temsilciği üyesi üniversite öğrencileri, farkındalık oluşturmak amacıyla kentte bulunan parklarda kuşlar için yem çalışması başlattı. Şehitler Parkı'nda buluşan bir grup üniversite öğrencisi, ilk olarak yanlarında getirdikleri kaptaki pekmez ve yem karışımını kağıt ruloların üzerine uyguladı. Bir süre kurumaya bırakılan kuş yemi ruloları, parktaki ağaçlara asıldı.

AHBAP Tokat İl Temsilcisi Zehra Uluköse (20), ''Sokak ahbaplarımız için kış ayları geliyor. Parkımız da şu an tadilatta; onlarla yemek olanağı sağlamak, hem farkındalık hem de sokak ahbaplarımızı beslemek için karar aldık. Kış ayı geldiği için aç kalmasınlar, diye kuşlar için bir şey yapalım fikri ortaya çıktı. Ardından da çalışmalarımı yürütüp sponsor desteği ile çalışmamızı başardık. Rulo, pekmez ve kuş yemi temin ettik. Bunları bulamaç haline getirdik ve ağaçlarımıza astık. Bu konuda Tokat halkı bize güzel tepkiler verdi. Yardım etmeye çalışanlar oldu. Onlar da çok sevindiler. Tokat'ta böyle şeyleri gördükleri için ve bizlere katkı vereceklerini söylediler'' dedi.

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