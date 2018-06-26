Ağrılarından kurtulamazsa ötanazi istiyor (2)

'HİPOKRAT YEMİNİNE GÖRE İNSAN SONUNA KADAR YAŞATILIR'

Antalya'da trigeminal nevralji hastalığı yaşayan ancak hastalığı teşhis edilemediği için diş ağrısı zannedilerek 32 dişini kaybeden Sunay Öztürk (41) ötanazi yaptırmak istediğini açıkladı.

Yurtdışına giderek ötanazi yaptırmak istediğini söyleyen Öztürk, ağrılarından kurtulamadığı takdirde yurtdışına giderek ötanazi yaptıracağını belirtti.

Doktor gözetiminde ilaçla uyutularak hayata son verilme işlemi olan ötanazi, ölümcül hastalığı olan ve acılarını dindirmek amacıyla hastaların kendi isteği üzerine yapılabiliyor.

Tıp Etiği, Tıp Hukuku ve Tıp Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir ise ötanazinin Türk Ceza Kanunu'na göre yasak olduğunu açıkladı ve şunları belirtti: "Yurtdışında ötanazi bazı ülkelerde onulmaz hastalıklarda yapılıyor. Türk Ceza Yasasına göre ise bu bir suç ve öldürme fiiline giriyor. Yurtdışına giderek yapan Türk vatandaşı var mı bilmiyorum ancak bazı Avrupa ülkelerinde yapılıyor. Biz etik açıdan bu ağrıların tedavi ile giderilmesini öğrencilere ders olarak tıp etiği dersinde öğretiriz. Bir Türk vatandaşı, Avrupa ülkesinde bunu kendisine uygulatabilir mi? Bu yasal mıdır? Bunu bilmiyoruz ancak yurtiçinde bu yasaktır. Hipokrat yeminine göre de insan sonuna kadar yaşatılır. Hekimlerin görevi hastayı iyi etmek, ağrılarına son vermeye çalışmaktır."

Pasif ötanazi denilen, bazı cihazlara bağlı olarak hayatını sürdüren hastalarda yaşam desteğinin çekilmesi yöntemi olduğunu da söyleyen Prof. Dr. Erdemir, "Bu da ihmal suçuna giriyor Türk Ceza Yasası'na göre. Trigeminal nevralji hastalığı için de nörologlar çok güzel uygulamalar yapabiliyor. Dayanılmaz ağrılar olduğu literatürde yazıyor ancak bu hastalıkta yöntemlerin denenmesi gerekiyor" dedi.

'PSİKİYATRİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMELİDİR'

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sibel Çakır ise ağrı bozukluğunun sıklıkla depresyona neden olabileceğini belirtti ve "Literatür ve bilimsel bilgi ağrı bozukluğunda depresyon ve intihar düşüncelerinin, anksiyete bozukluğunun çok yaygın olduğu ve psikiyatrik açıdan değerlendirilmelerinin uygun olacağını söyleyebiliriz" dedi.



Buse ÖZEL/İSTANBUL, ()