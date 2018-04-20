Ağrı'da İkinci Derece Hudut Komiserliği toplantısı düzenlendi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - TÜRKİYE Cumhuriyeti ile İran islam Cumhuriyeti heyetleri arasındaki Maku- Ağrı İkinci Derece Hudut Komiserliği toplantısı Ağrı'da düzenlendi.

Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki Türkiye heyeti, Maku Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacızadeh başkanlığındaki İran heyeti, Ağrı Valiliği toplantı salonunda bir araya geldi. İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya; Vali Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, Ağrı İl Jandarma Komutanı Vekili Binbaşı İlkay Gül, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Gürbulak Gümrük Müdürü Osman Bölükbaşı Dara ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Elban, "Şahsım ve beraberimdeki heyet üyelerim adına zatıâlileriniz ve değerli heyet üyelerinizi ilimizde ağırlamaktan dolayı memnuniyet memnuniyet duyduğumu ifade ederken, heyet üyelerinize, serhat Maku şehri halkına, İran İslam Cumhuriyeti Devleti ve milletine sağlık, esenlikler ile Maku İntizami Kuvvetler Komutanlığı’nın tüm personeline başarılar temenni ediyor, mevcut güvenlik ve asayişin aynı kararlıkla devam etmesini diliyorum. Müşterek sınırlarımızda güven ve asayişin yeni yılda da aynı karalılıkla iki ülke sınır güvenlik görevlilerimizce sağlanacağına olan inancımı belirtiyorum'' dedi.



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