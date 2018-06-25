Ağrı'da HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

AĞRI'da 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 1, HDP 3 milletvekili çıkardı.Ağrı'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde de olduğunu gibi sonuç değişmedi. Ekrem Çelebi AK Parti'den milletvekili seçilirken, HDP'den bir önceki dönem de milletvekilliği yapan Berdan Öztürk ile Dirayet Taşdemir yerini korudu. Abdullah Koç ise ilk kez milletvekili seçilerek HDP'nin Ağrı'da üçüncü sırasından milletvekili oldu.

AK Parti



Ekrem Çelebi kimdir?

1965 yılında Ağrı’da dünyaya gelen Çelebi, İşletme Ffakültesini bitirdikten sonra 22 yıl boyunca kamuda çeşitli kademelerde çalıştı. Lisansüstü eğitimini Çukurova Üniversitesi İşletme alanında tamamladı. Bir çok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı. Ağrı Vakfın’da danışma kurulu üyeliği görevini üstlendi. İnsan ve Kültür Vakfı, Genel Sekreterliğini yaptı. 24'ncü dönemde AK Parti’den Milletvekili seçilerek Plan ve Bütçe Komisyonunda yer aldı. Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak, TBMM adına faaliyetlerde bulundu. Son olarak AK Parti’nin MKYK ‘dan sonra önemli bir kurulu olan Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna seçildi. AK Parti Genel Merkezinde Teşkilat Başkanlığında İl Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Ayrıca İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan’ın Başkanlığını yürüttüğü İnsan Hakları Başkanlığında, Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Çelebi, orta derece ingilizce biliyor.



HDP

Berdan Öztürk kimdir?

1980 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. Öztürk Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Yüksek Lisans eğitimini Londra Üniversitesinde tamamlayan Öztürk bir süre serbest avukatlık yaptı. Berdan Öztürk İnsan Hakları Derneği ve Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği çalışmalarında görev aldı. Bekar olan HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk Yüksek Lisans'ın üzerinden doktora çalışmalarını devam ettiriyor. Öztürk iyi derecede İngilizce biliyor



Dirayet Taşdemir kimdir?

18 Nisan 1982 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Türk Siyasetçi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili olan Taşdemir, 7 Haziran 2015 tarihinden beri Ağrı Milletvekilliği görevini devam ettirmektedir. Taşdemir, Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümü mezunu. Ulusal ve uluslararası birçok platformda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında temsil düzeyinde çalışmalara katıldı. 2008 senesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Politikaları alanında danışman olarak görev üstlendi. Bekar olan Dirayet Dilan Taşdemir, orta düzeyde Almanca bilmektedir. Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) kadın kollarında çalışan Taşdemir, KCK operasyonları sonucunda tutuklandı ve beş yıl cezaevinde kaldı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde HDP Ağrı milletvekili olarak meclise girdi. Taşdemir, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesidir.

Abdullah Koç kimdir?

1972 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Adalet Yüksekokulu'nu bitiren Koç, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Anadolu Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan Koç, serbest avukatlık yapıyor.



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