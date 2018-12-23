Ağlara takılan balıkçıl kurtarıldı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde balık çiftliğinin ağlarına takılan yaralı ve bitkin haldeki balıkçıl kuşu, çiftlik çalışanları tarafından kurtarıldı.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı'ndaki balık çiftliğinin çalışanları Yusuf Şahin ve İbrahim Ekinci, çiftlikteki balık kafeslerini kontrol ederken, bir balık kafesinin ağları arasında baygın halde bir balıkçıl buldu. Kuşu ağların arasından kurtaran çalışanlar hayvanı karaya çıkardı.

Yusuf Şahin, "Ağlar arasından çıkardığımız balıkçıl baygın haldeydi. Çok üşümüştü. Karaya çıkardık. Ayakları tutmuyor. Kanadının birinde kanama ve kırık var. Kanamayı ilaçla tedavi ederek durdurduk. Eve götürerek ısıttık. Ancak bir şey yemiyor. Balık verdik yine yemiyor. Finike'de bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verdik. Gelip almalarını bekliyoruz. Evimizde sıcak ortamda yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.



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