Ağaçları kesip ıhlamurları toplayanların bulunmasını istiyorlar

TEKİRDAĞ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda çok sayıda ıhlamur ağacının kökünden kesildiği belirlendi. Topladıkları ıhlamurları satarak geçimini sağlayan köylüler ise ağaç kesimine tepki gösterdi. Işıklar Köyü Selanikliler Derneği Başkanı Olcay Ceylan, "Biz gelip burada ıhlamur toplamasın demiyoruz, toplasınlar ama ağaçları kökten kesmesinler" dedi.

Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri arasında kalan Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanda, kimliği belirsiz kişilerce özellikle ıhlamur ağaçlarının kökünden kesilerek katledildiği belirlendi. Topladıkları ıhlamurları satarak geçimlerini sağlayan Işıklar Mahallesi sakinleri, son yıllarda artan ağaç katliamına isyan etti. Işıklar Mahallesi Selanikliler Derneği Başkanı Olcay Ceylan, il dışından gelen kimliği belirsiz kişilerin ağaçları kesip yere yatırdıktan sonra tüm ıhlamuru topladıklarını öne sürdü. Gelen kişilerin ıhlamur toplamasına bir itirazı olmadığını anlatan Ceylan, sadece ağaç kesmelerine karşı olduklarını söyledi.

​Ağaç kesmelerin 2012 yılından bu yana artarak devam ettiğini ifade eden Ceylan, "Ihlamur katliamı 2012 yılında başladı, bu katliamlar son dönemlerde müthiş derecede arttı. Babamla birlikte ıhlamur toplamaya gittiğimizde ağaç kesenleri uyardık ve silahla korkutmak için ateş açıldı. Burada gördüm, kesmeyen de var ama çoğunluğu kesiyor. Sezonda ıhlamur toplamaya gitmeye çekinir olduk. Babam bu işin 20 yıla yakın tüccarlığını yaptı. Mahallede herkes ıhlamur toplayarak geçimini sağlıyor. Kilosu 70 liradan sezonda mahalleye 1,5 milyon gelir sağlıyorduk. Şu anda bu artık 400 bin liraya kadar düştü. Biz gelip burada ıhlamur toplamasınlar demiyoruz, toplasınlar ama ağaçları kökten kesmesinler" dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Işıklar Mahallesi'ni ziyaret ederek ıhlamur ağaçlarının kesilmesiyle ilgili bilgi aldı.

Bu arada ağaç katliamı, çevreciler tarafından tespit edilerek görüntülendi. Video ve fotoğraflarda ormanlık alandaki birçok ağacın kesildiği görüldü.



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