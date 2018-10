Afyonkarahisar'da büyütülen 3 tilki doğaya salındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - ESKİŞEHİR kırsalında bulunarak Afyonkarahisar'a getirilerek büyütülen 3 yavru kızıl tilki doğaya salındı.

Eskişehir kırsal alanında vatandaşlar tarafından bulunan 3 yavru tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen yavru tilkiler, burada yaklaşık 5 ay boyunca bakımları yapılarak rehabilite edildi. Yeterli büyüklüğe ve güce kavuşan tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde, kuduz aşıları da yapılarak AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesindeki dağlık alanda doğaya bırakıldı.

TİLKİLER UYUMLU HAYVANLAR

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, tilki yavrularının yakın aralıklarla 5 ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından merkeze getirildiğini söyledi. İki dişi bir erkek olan kızıl tilkilerin bakımlarının ve büyütmelerinin yapıldığını belirten Kandır, "Artık tilkiler genç birer birey oldu. Artık doğaya bırakılma zamanlarının geldiğini düşündük. Sinanpaşa beldesi kırsalına bıraktık. Umarım bundan sonra yaşamları doğal alanlarında daha sağlıklı olur. Burası tilkiler için gerekli yaşam kaynaklarını sağlıyor. Tilkiler hem etçil, hem otçul hayvanlar. Yabani meyvelerle de beslenebiliyor. Aynı zamanda toprak altı kemirgenleri, tavşanlar, böcek ve çekirgelerle bile karnını doyuruyorlar. Her ortama uyum sağlayabilen hayvanlar" dedi.

HAYATTA KALMALARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Her yaban hayvanı gibi tilkilerin de doğal denge açısından önemli bir görevi üstlendiğini vurgulayan Kandır, şöyle dedi:

"Aslında tilkiler çiftçi dostu hayvanlardır. Her ne kadar tavuk hırsızı gibi anılsalar da kemirgenlerle mücadelede eko sisteme büyük bir katkı sağlıyorlar. O nedenle yaşamları ve hayatta kalmaları bizim için değerli. Mahsul zararlılarına karşı tilkiler doğal birer koruyucu. Vatandaşlardan tilkilere karşı biraz daha duyarlı ve koruyucu davranmalarını istiyorum."



