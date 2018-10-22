Afrin şehidi için memleketine yardım TIR'ı gitti

SURİYE’nin Afrin bölgesinde başlatılan, ‘Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için Tüm Yardımlaşma Derneği’nin (TÜMYAD) hazırladığı bir TIR dolusu gıda ve kırtasiye malzemesi, Yozgat’ta ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, eşi Birgül Muratdağı tarafından uğurlandı.

Afrin Şehidi Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın Kayseri’de yaşayan eşi Birgül Muratdağı’nın katkısı ile İstanbul’da bulunan TÜMYAD tarafından bir TIR dolusu yardım malzemesi hazırlandı. İstanbul’dan yola çıkan TIR, şehit Muratdağı’nın memleketi Yozgat’ta ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktı. Şehit eşi Birgül Muratdağı da, İstanbul’a giderek TIR'ı Yozgat’a uğurladı.

Birgül Muratdağı yaptığı açıklamada, "İstanbul’da TÜMYAD derneği tarafından kampanya başlatıldı. Halkın yardımları, gönüllü ekiple, Dernek Başkanı Salih Kılıç’ın emeği, uğraşıyla ve benim de biraz katkımla yardım TIR'ı hazırlandı. Mehmet için ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılmak üzere İstanbul’dan yola çıktı. Bende uğurlamak için İstanbul’a gittim. Yanıma destek için Afrin Şehidi Fatih Mehmethan'ın eşi Gamze Mehmethan’da geldi" dedi.



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