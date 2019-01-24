Afgan kardeşlerden kahramanlarına 'teşekkür' öpücüğü

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ta dün iki katlı evde çıkan yangında, iki çocuğu kurtaran yerel gazete dağıtım görevlisi Remzi Özyurt (35) olayın ardından aileyi ziyaret etti. Evinde yangın çıkan Afgan uyruklu Muhammed Norazi'nin pencereyi açarak yardım istemesi üzerine o sırada yoldan geçen yerel gazete dağıtım görevlisi Remzi Özyurt, Norazi'nin pencereden atarak yangından kurtarmak istediği çocuklarını yakaladı. Özyurt, ailenin tedavisinin ardından evinde ziyarette bulundu. Özyurt, "4 çocuğum var. Şimdi çocuğum 6 oldu" derken, çocuklar da kendilerini kurtaran Özyurt'a teşekkür etti.

Dün sabah saatlerinde Alipaşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan uyruklu Muhammed Norazi'nin ailesiyle oturduğu iki katlı evin alt katında çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangına uykuda yakalanan Muhammed Norazi, yoğun dumanı fark edince uyanarak pencereleri açıp yardım istedi. Bu sırada evin önünden geçen yerel gazetede dağıtım görevlisi Remzi Özyurt imdadına yetişti. Baba Muhammed Norazi çocukları Mukaddese (7) ve Ümit Norazi'yi (5) evin ikinci katından Özyurt'a doğru sarkıttı. Gazete dağıtıcısı Özyurt, çocukları tutarak yere indirdi. Muhammed Norazi de eşi Remziye ile birlikte kapıdan çıktı.

Yangında dumandan etkilendikleri belirlenen aile, tedavi gördükleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden taburcu edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Muhammed Norazi ve ailesi Tokat Öğretmenevi'ne yerleştirildi. Yangında çocukların hayatını kurtaran evli ve 4 çocuk babası Remzi Özyurt, Öğretmenevi'nde Muhammed Norazi ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette yangından kurtardığı Mukaddese ve Ümit Norazi'ye sarılan Özyurt duygusal anlar yaşadı. Mukaddese ve Ümit Norazi ise Özyurt'a teşekkür etti.

'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Çocukları sağlıklı gördüğü için mutlu olduğunu ifade eden Remzi Özyurt, ''Çocukları sağ salim gördüm. Buraya yerleştirdikleri için mutlu oldum. Sevindim bu duruma. İnsanlık görevimizi yaptık. Benim yerimde bir başkası olsa aynısını yapardı. Sonuçta içeride bir canlı var. Benim kendi çocuklarım da olabilirdi. Bunu düşünerek önce itfaiyeyi aradım. İtfaiyeyi aradıktan sonra baktım ki yangın yükseliyor. Sonra babasına işaret ederek çocukları atmasını söyledim. Babası da çocukları attı. İlk önce birini yakaladım. Sonra karşı komşusu geldi ona verdim. Sonra büyük çocuğu attı. Onu da tuttum. Babası dışarısı soğuk olduğu için battaniye attı. Olaydan sonra eşim dostum aradı. Bizim tek temennimiz Allah rızası içindi. Orada bir ben bir Allah bir de bu çocuklar vardı. Orada ben bunlara yardım etmeyip gidebilirdim. Ben ayrımcılık yapılmasını istemiyorum. Çünkü hepimizi Allah yarattı. Buna böyle bakmak lazım. Yapılan işi Allah rızası için yapmak lazım. Benim 4 çocuğum vardı, şimdi çocuğum 6 oldu. Bunları ben ömrüm boyunca unutmayacağım'' dedi.

Çocukların babası Muhammed Norazi ise Remzi Özyurt'ta teşekkür ederek, ''Remzi ağabey olmasaydı işimiz zordu. Dışarı çıktım baktım. Sonra üst kata tekrar çıktım. Eşime 'Çocukları at' dedim. Şu anda çok sıkıntımız var. Biz 4 ay önce buraya geldik. Çocuklarım okula gidecek ama bize kimlik verilmedi. Kimliğimiz yok. Türkçe de bilmiyoruz. İşim yok. Havalar çok soğuk. Eşyalarımız da yandı, yardım istiyoruz'' diye konuştu.



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