Adnan Oktar ve Grubu Soruşturması: Tarkan Yavaş örgütün 3 numaralı ismi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar ve Grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tarkan Yavaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkındaki suçlamaların detayları belli oldu. Savcılığın sevk yazısında, Tarkan Yavaş'ın örgütün 3 numaralı ismi olduğunu, örgüt içerisinde Adnan Oktar'dan sonra erkekler içerisindeki en yetkili imam olduğu belirtildi.

SAVCILIK SEVK YAZISI

Savcılık sevk yazısında şüpheli Tarkan Yavaş'ın Ulviye Didem Ürür'den sonra örgütün 3 numaralı ismi olduğu, örgüt içerisinde Adnan Oktar'dan sonra erkekler içerisindeki en yetkili imam olduğu, imam kardeşlerin ve örgütün yürütme ekibinin başı olduğu, ticari faaliyetleri ve hukuk işlerini düzenleyen ve örgüt lideri Adnan Oktar adına sözcüsü olarak basın açıklaması yapan kişi olduğu kaydedildi. Tarkan Yavaş'ın inşaat firmasının çalışanı olduğu ve yaptığı inşaatlardan örgüte kaynak aktardığı da öne sürülen savcılığın sevk yazısında emniyet ve adliye içerisinde üst düzey yetkililerle görüşerek örgüt faaliyetlerine almış olduğu bilgiler ile yön verdiği, örgüt lideri Anan Oktar, Mehmet Noyan Orcan ve Mehmet Alp Ünlü ile birlikte sürekli istişare halinde olan örgüt yöneticisi olduğu, örgüt yöneticisi/lideri olan şahsın tüm eylemlerden sorumlu olduğu belirtildi. Ayrıca Yavaş'ın olay tarihinde yaşı küçük olan müşteki H.A. ile cinsel birliktelik yaşadığına dair dosyada deliller bulunduğu ifade edildi. Diğer şüpheliler hakkındaki suçlamalara da ayrıntılı olarak yer verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Öte yandan, Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta 9 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedilmişti.