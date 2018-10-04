Adnan Oktar'ın villasındaki yıkım çalışmalarına yarın devam edilecek

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, () ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkım işlemleri bugünlük tamamlandı. Çalışmalara yarın sabah devam edilecek. Üsküdar Kandilli'de bulunan villanın yıkımı için başlatılan çalışmalar akşam 16.30 sıralarında sona erdi. Villadaki kaçak yapı yıkımlarının, çevredeki ağaçların zarar görmemesi için balyozla yapıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

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