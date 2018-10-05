Adnan Oktar'ın villasında yıkılan bölümler havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İstanbul () - ADNAN Oktar'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı. Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu...

Adnan Oktar'ın villasında yıkılan bölümler havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İstanbul () - ADNAN Oktar'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı.
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler  bu sabah havadan fotoğraflandı
 

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