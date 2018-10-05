Ali AKSOYER - İstanbul () - ADNAN Oktar'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı.
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı
Adnan Oktar'ın villasında yıkılan bölümler havadan fotoğraflandı
Ali AKSOYER - İstanbul () - ADNAN Oktar'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı. Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu...
Ali AKSOYER - İstanbul () - ADNAN Oktar'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı.
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