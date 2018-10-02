Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasını boşaltma işlemi sürüyor 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında boşaltma işlemi devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyaların bir kısmı dün kamyonlara yüklenerek götürülmüştü. Boşaltma işlemi bugün de devam etti. Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait eşya ve mobilyalar not alındıktan sonra kamyonlara yüklenerek yediemine bırakılmak üzere yola çıktı.

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