Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasını boşaltma işlemi sürüyor 

  Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında boşaltma işlemi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak...

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasını boşaltma işlemi sürüyor 

 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında boşaltma işlemi devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyaların bir kısmı  dün  kamyonlara yüklenerek götürülmüştü. Boşaltma  işlemi bugün de devam etti. Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait  eşya ve mobilyalar not alındıktan sonra kamyonlara yüklenerek yediemine bırakılmak üzere yola çıktı.

(FOTOĞRAF)

 

YORUM EKLE
Gönder