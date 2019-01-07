Adıyaman'da 165 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor

Mahir ALANB/ADIYAMAN,()-ADIYAMAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok noktada yollar kapanırken ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve Özel İdare yetkilileri merkeze bağlı 20 köy ve mezra Çelikhan'da 38 köy ve mezra Gerger'de 44 köy ve mezra Gölbaşı'nda 2 köy ve mezra Kahta'da 10 köy ve mezra , Sincik'te 51 köy ve mezra olmak üzere toplam 59 köy ve 106 mezralarında ulaşım sağlanamadığını söyledi. Köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdare ve belediye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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