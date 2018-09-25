Adını Erciyes Dağı'ndan alan çiçek ve bitkiler kitap oluyor

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi, profesyonel dağcı ve uluslararası fotoğraf sanatçısı Nihat Karakaya'nın Erciyes Dağı'nda fotoğrafladığı, adlarını buradan alıp, sadece bu dağda yetişen bitki ve çiçekler bir kitapta toplanacak.

Kâr amacı gütmeyen eğitim ve bilim organizasyonlarından ABD merkezli National Geographic Society'nin düzenlediği Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren, bugüne kadar Erciyes Dağı'na 400'ün üzerinde zirve tırmanışı yapan, ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi ve uluslararası fotoğraf sanatçısı Nihat Karakaya, ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Vural ile birlikte yürüttüğü çalışmalarla, artık yetişmediğini sanılan bitki türlerini yeniden bularak fotoğrafladıklarını söyledi. Karakaya, 3 bin 916 metre yüksekliğindeki, tepesinden yaz kış kar eksik olmayan Erciyes Dağı'na özgü 11 bitki türünün bulunduğunu ve 46 bitki türünün ise çeşitli bilim insanlarınca ilk kez buradan toplanarak tanımlandığını belirtti. Nihat Karakaya, şunları söyledi:

"1996 yılından bu yana Erciyes Dağı'nda bitki türleri üzerine araştırmalar yapıyoruz. 1898-1910 yıllarından sonra izine rastlanılmamış, 2400-2900 metre rakımda yetişen 'Asyneuma trichostegium' (tavşan ekmeği) ve 2000-2700 metrede yetişen 'Hieracium argaeum' (Erciyes şahin otu) türlerini yeniden bulduk ve fotoğrafladık. Bu türler son yıllara kadar aşırı otlatma ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı sonucunda neredeyse kaybolma noktasına geldi. Benzer şekilde diğer bitki türlerinin de yok olmaması için bir an önce tedbir alınmalı. Doğal kaynaklarımız en büyük sermayemizdir. Bir yandan kullanırken, geleceğimiz için korumayı da ihmal etmemeliyiz. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı insanlığın var olma anahtarıdır. Değerli hocam Prof. Dr. Cem Vural'ın katkısıyla Erciyes'in çiceklerini ve bitkilerini açtığım sergilerle tanıtmaya çalıştım. Şimdi ise bunları bir kitapta toplayıp, fotoğraflarıyla birlikte kamuoyunun dikkatine sunacağım."

'TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ ERCİYES'TE'

Erciyes Üniversitesi olarak Avrupa Birliği destekli, Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) tarafından yürütülen 'Türkiye'nin önemli bitki alanlarında gönüllü iletişim ağı' (ÖBANET) projesi çerçevesinde Erciyes Dağı'nın bitki zenginliğinin araştırıldığını söyleyen Nihat Karakaya, Erciyes'te 1171 bitki çeşidi bulunduğunu, bunların 195'inin nadir bulunan endemik türlerden oluştuğunu, 11'inin de dünya üzerinde sadece Erciyes'te bulunduğunu kaydetti. Karakaya, "16 bitki türü adını Erciyes Dağı'ndan almıştır. Türkiye'de çalışma yapılan benzer alanlar içerisinde en zengin bitki çeşitliliği Erciyes Dağı'nda görülmektedir'' dedi

ADINI ERCİYES VE KAYSERİ'DEN ALAN BİTKİLER

Adını Erciyes Dağı'ndan alan ve bu dağda yetişen bitkilerin isimleri şöyle:

Silene argaea (Erciyes gıvışkanı), Herniaria argaea (Erciyes kırıkotu), Astragalus argaeus (Erciyes geveni), Onobrychis argaea (Erciyes korungası), Vicia canescens subsp.argaea (Erciyes baklası), Potentilla argaea (Erciyes beşparmakotu), Heracleum argaeum (Erciyes tavşancılı), Senecio hypochionaeus var.argaea (Erciyes kanaryaotu), Anthemis cretica subsp.argaea (Erciyes papatyası), Hieracium argaeum (Erciyes farekulağı), Camponula argaea (Erciyes çanı, Erciyes çançiçeği), Thymus argaeus (Erciyes kekiği), Helictotrichon argaeum (Erciyes parlakyulafı), Veronica erciyasdagi (Erciyes yermenekşesi), Festuca woronowii subsp. argaea (Erciyes yumakotu), Bellardiochloa argaea (Erciyes kurtotu).

Yine Erciyes Dağı'nda yetişen ve adında Kayseri kelimesi bulunan 7 bitki türü de şunlar:

Silene caesarea (Kayseri gıvışkanı), Vicia caesarea (Kayseri baklası), Cousina caesarea (Kayseri devedikeni), Nepeta caesarea (Kayseri kedilalesi), Acanthalimon caesareum (Kayseri kardikeni)



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