Adilcevazlı 3 genç futbolcu milli takım seçmelerini kazandı

BİTLİS’in Adilcevaz Spor kulübünde top koşturan 3 futbolcu Tatvan ilçesinde düzenlenen milli takım altyapı seçmelerini kazandı.Futbol milli takımlarının önümüzdeki yıllardaki kadrosunu oluşturacak sporcuların illerdeki seçimi yapıldı. Tatvan İlçesi'nde gerçekleşen seçmelere birbirinden yetenekli birçok sporcu katıldı. Bu kapsamda Adilcevaz ilçesinde Belediye Spor takımında futbol eğitimi gören Abdulkerim Değirmenci, Muhammed Sena Değer ve Cengizhan Küser milli takım alt yapı seçmelerini kazandı.Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Adilcevaz Spor Kulübü başkanı Fikri Ölçücü, antrenman yapan futbolcuları ziyaret ederek, milli takım altyapı seçmelerini kazanan 3 futbolcuyu başarılarından dolayı tebrik etti. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Adilcevaz Belediyesi olarak ilçemizde sporun gelişmesi ve gençlerimizin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmeleri için imkanlarımız ölçüsünde gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda belediye olarak aynı zamanda ilçemizdeki futbol sahasının baştan aşağı yeniden elden geçirilmesi için proje hazırladık. İnşallah yapılacak olan çalışmalarla bu sahayı daha kullanışlı hale getireceğiz. Adilcevaz Belediyesi olarak sporu desteklemeye devam edeceğiz. Spor ilçemiz ve gençlerimiz için önemli bir aktivitedir. Ayrıca Belediye Spor bünyesinde futbol eğitimi alan 3 kardeşimizin milli takım seçmelerini kazanmaları bizleri çok mutlu etti. İnşallah bu sayede ilçemizden Emre Akbaba gibi kendini ispatlamış yeni futbolcular çıkacaktır. Genç kardeşlerimize emeği geçen kulüp başkanımız Fikri Ölçücü, takım antrenörü İsmail Bala ve herkese teşekkür ediyorum”



Kulüp başkanı Fikri Ölçücü ise takımdaki 3 genç futbolcunun milli takım seçmelerini kazanmalarından mutluluk duyduklarını ifade ederek, takıma ve spora verdiği desteklerinden dolayı Belediye başkanı Necati Gürsoy’a teşekkür etti.



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