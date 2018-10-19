Adilcevaz’da muhtarlar günü kutlandı

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’nde Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Adilcevaz Belediye meydanında düzenlenen programa Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Akçay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kamu kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Program, Atatürk büstüne muhtarların çelenk bırakması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muhtarlar adına Bahçedere Köyü Muhtarı Kasım Koyuncu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, muhtarların vatandaşla belediye arasında çok ciddi köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Başkan Gürsoy, "Muhtarlık, fedakârlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir ve muhtarlarımız da bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Muhtarlık, en kaliteli hizmetin en hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Bizde Adilcevaz Belediyesi olarak muhtarlarımıza hak ettiği değeri vermekte, halka hizmet yolunda tüm mahalle muhtarlarımızla diyalogumuzu sürdürmekteyiz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü yürekten kutluyor, kendilerine sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum" dedi.

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