Adilcevaz'da eğitime ara (2)

TATVAN'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu sabah başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi bulması üzerine Tatvan Kaymakamlığı'nca ilçe merkezi ile bağlı köylerde, eğitime bugün öğlenden sonra için yarım gün ara verildiği duyuruldu. İlçede bulunan YİBO ve pansiyonlu okullarda ise eğitime devam edileceği açıklandı. Kar yağışının, bölgede hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.



Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), ()