Adanalıların kar keyfi

ADANA'nın Pozantı ilçesinin yükseklerinde yağan kar, bölgeye gelenler için eğlence oldu.Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Akçatekir Yaylası, hafta sonu kar görmek isteyenlerle dolup taştı. Yaklaşık 1300 rakımda bulunan Akçatekir Yaylası'na gelen binlerce Adanalı kar keyfi yaptı. Birçok kişi karda mangallarını ateşleyip, et ve sucuk pişirerek piknik yaparken, kimileri de kaydı. Çocuklar ise kardan adam yaptı.Pozantı ilçesinin yüksek kesimlerine yağan yoğun kar seyirlik görüntüleri de beraberinde getirdi. Kar yağışının sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte çam ağaçları arasında yer alan rengârenk evler, bembeyaz karla kaplanınca fotoğrafçılar da bol bol fotoğraf çekti.

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