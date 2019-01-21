Adanalılar ayranı da acılı içiyor

ADANA’da yaklaşık 13 yıldır aracının üstünde tezgah açıp şalgam satan Fevzi Güven, babaannesinden ilham alarak yaptığı acılı ayranı satmaya başladı. Güven, Adanalıların acıyı çok sevdiği için acılı ayranı sıkça tükettiklerini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park önünde yaklaşık 13 yıldır şalgam, simit ve ayran satarak geçimini sağladığını söyleyen 4 çocuk babası bedensel engelli Fevzi Güven, babaannesinin acılı cacık yapmasından ilham alarak süs biberi tohumu, süt ve yoğurttan acılı ayranı ürettiğini belirtti. Güven, "Rahmetli babaanenem bize eskiden cacık yaptığı zaman içine acı katardı. Çocuklukta aklımda kalan bu durum bana acılı ayran fikrini verdi. Tabi ilk denemelerim başarılı olmadı. Fakat zaman içinde kıvamını tutturdum. Benim ayrandan içen bir kişi ne olursa olsun tekrar dönüp uğruyor" dedi.

Acılı ayranı bardağı 2 TL’den günde yaklaşık 100 bardak sattığını belirten Güven, özellikle cuma günleri namazdan sonra camiden çıkan vatandaşların mutlaka tezgahına uğrayıp içtiğini söyledi. Acılı ayranın sağlığa da çok faydalı olduğunu vurgulayan Güven, özellikle mide ağrılarına çok iyi geldiğini dile getirdi.

BELEDİYE’YE ÇAĞRI

Yazın sıcakta kış aylarında ise soğuklarda etrafı açık tezgahının içinde çok sıkıntı çektiğini söyleyen Güven, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ’den yardım isteyerek şöyle konuştu:

"Sıkıntılarım da var tabi. Ayranımı soğuk tutamıyorum örneğin. Bedensel engelli bir bireyim. Bu tezgahtan kazandığım parayla biri zihinsel engelli 4 çocuğumu doyuruyorum. Belediye başkanımızdan tek isteğim var, o da bana bir büfe verilmesi. Kış günlerinde bu aracın içinde üşüyerek satış yapıyorum. Yıllarımı buraya verdim. Bu imkan bana sağlanırsa Adana’ya özgü bu tadı daha da güzelleştirebilirim."



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