Adana'dan getirilen köpeğe Sivas'ta işitme testi

ADANA'da seslere tepki vermediği için sahibi tarafından Sivas'a getirilerek Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinde teste tabi tutulan köpeğin doğuştan işitme engelinin olduğu ortaya çıktı.Adana'nın Seyhan ilçesinde oturan Ceren Kayan, 'Dogo Argentino' ırkı 6 aylık 'Ceku' isimli dişi köpeğinin seslere tepki vermediğini fark edip, veterinere götürdü. Kontrolde köpeğin işitme sorunu yaşadığı, işitme testi yapılması gerektiği söylendi. Kayan, bu testin sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapıldığını öğrendi. Fakülteye giden Kayan'ın köpeğine, Hayvan Hastanesi'nde öğretim üyeleri Dr. Mustafa Koçkaya ve Dr. İlker Şen tarafından ön muayene yapıldı. Ardından Veteriner Fakültesi Fizyolojisi Ana Bilim Dalı Laboratuvarı'na getirilen Ceku, Otoaküstik Emisyon Cihazı ve Klinik ABR Cihazı ile bazı testlere tabi tutuldu. Test sonuçlarında köpeğin doğuştan her iki kulağında da sağırlık olduğu tespit edildi.Köpeğin sahibi Ceren Kayan, "Köpeğimin işitme ile ilgili sorunu olduğunu düşünüyordum. Araştırmalarım sonucu bu testin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapıldığını öğrendim ve hocalarımızla görüşüp Sivas'a geldim. Yapılan testler neticesinde köpeğimin doğuştan iki kulağında da doğuştan işitme problemi olduğunu öğrendim. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Koçkaya ise "Biz daha önce bu konuda klinik ABR cihazımız ile çalışmalar yapmıştık. Türkiye'de ilk defa duyma testine yönelik çalışmaları biz yapmıştık. Ceren hanım bize ulaştı ve işitme testini iki yönlü yaptık; hem otoaküstik edüsyon cihazı ile hem de klinik ABR cihazı ile. Bunun sonucunda doğuştan gelen bir işitme kaybı olduğunu tespit ettik. Türkiye'de bunu ilk yapan bizdik ve şu anda da tahminlerime göre sadece biz yapıyoruz. Bu işin öncülüğünü yapmış olmak da hem üniversitemiz adına, hem kendi adımıza gurur verici ve mutlu edici bir tablo" diye konuştu.

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