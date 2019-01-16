Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (7)

VALİLİK'TEN 'ÖNLEM' ÇAĞRISI

Adana Valiliği, yoğun yağış nedeniyle Seyhan Barajı'nda su seviyesinin yükseldiğini belirterek, vatandaşlardan önlem alma çağrısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı rezervuarında bulunan fazla su, 26 Aralık 2018 tarihinden bugüne kadar sürekli ve kontrollü olarak nehir yatağına bırakılarak tahliye edilmektedir. Ancak son 24 saat içerisinde yağan aşırı yağışlar nedeni ile Seyhan Barajı'nda su seviyesi yükseldiğinden bugünden itibaren, Seyhan Barajı'ndan, Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarında artma olacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Seyhan Nehri seddeleri arasına ve sulama kanallarına girmemesi, nehre kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın önlem alması, halkımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir."