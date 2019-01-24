Adana'da başı duvardaki deliğe sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

ADANA'da duvardaki deliğe başı sıkışan kedi ile nehirde boğulmak üzere olan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde evin duvarındaki deliğe bir kedinin başının sıkıştığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, deliğin çevresini murç ve çekiçle büyüterek kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Seyhan Nehri'nde akıntıya kapılan ve boğulmak üzere olan martı da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Her iki hayvan da tekrar doğaya bırakıldı.



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