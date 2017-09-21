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Adalet Sarayı önünde avukatların 25. Adalet Nöbeti

Cumhuriyet gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan avukatların serbest bırakılması için başlatılan "Adalet Nöbeti" İstanbul Adalet Sarayı'nda 25'inci Adalet Nöbeti tutuldu. Bu haftaki "Adalet Nöbeti"ne CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Gazetesi Avukatı Bülent Utku katıldı.

21 Eylül 2017 Perşembe 14:58
Adalet Sarayı önünde avukatların 25. Adalet Nöbeti
Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu nöbet sırasında bir açıklama yaptı. Yargıçlardan beklentilerinin temel normlara uygun karar vermeleri olduğunu belirten Kaboğlu, "Bu normlara aykırı kararlar vermekten kaçınmalıdır. Onlar kararlarını kanuna, anayasaya, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak vicdani kanaatleri doğrultusunda vermek durumundadırlar. Dolayısıyla yargıcın karar vermesi hem hukuka uygun olmalı hem de ahlaka uygun olmalıdır. Onlar aynı zamanda vicdanlarıyla ve ahlaki ilkelerle karşı karşıya bulunuyorlar" dedi. 
 
"ADİL YARGILANMA HAKLARININ GEREKLERİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATMAKTA YARAR VAR"
 
Prof. Dr. Kaboğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "Yargı mensupları savunma hakkının temel olduğunu; sav, savunma ve yargı üçlüsünün diyalektiğinin kendi kararları için de gerçeği ortaya koyabilmeleri için de geçerli ve gerekli olduğunu hiçbir zaman unutmamaları gerekir. Eğer yargıç savunmayı yok sayarsa o zaman vereceği karar kuşkulu hale gelir. Adil yargılanma haklarının gereklerini bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Adil yargılanma hakkı yargılanmayı aleni, hızlı, çabuk yapma gereği kadar esasen savunma haklarına saygıyı da gerekli kılar; susma hakkı dahil olmak üzere. Gizli tanık gibi, delil karartıcı delil, saptırıcı kanaat, niyet okuma, yorum yapma, tahminde bulunma gibi, hususların delil oluşturmayacağı gerçeği karşısında bunların kullanılması; tıpkı pazartesi günün davası görülecek meslektaşların maruz bırakıldığı işlemlerde olduğu gibi bunlar hukuki değildir. Bunlar makul şüphe nedeni olamaz. Bunlar delil olamaz. Delil hukukta ancak somut kanıtlardır. Eylemlerdir. Davranışlardır. Yoksa niyetler, yorumlar, tahminler, sözler, yazılar, bunlar bir kişiyi bırakın şu kadar gün, şu kadar ay,  şu kadar yıl, tutuklu tutma nedenini, bunlar mahkemenin kapısına getirme nedeni, kovuşturma ve ya soruşturma başlatma nedeni bile olamazlar"

"14 AVUKAT NEDEN TUTUKLANDI"
 

Adalet Nöbeti'ne destek veren Çağdaş Hukukçular Derneği'nden  (ÇHD) Gökmen Yeşil dün tutuklanan avukatların tutuklanma gerekçelerini eleştirerek, "Dün 14 arkadaşımız tutuklandı. Neden tutuklandılar. Suçlamalar neydi? Müvekkillerine susma haklarını hatırlattıkları için suçlanıyorlar. Nuriye ve Semih'in avukatlığını yapmak. Soma'nın Ermenek'in, Siirt'teki maden katliamlarının avukatlığını yapmak. Sur'un avukatlığını yapmak. Bu dosyaları takip etmek suçlamalar arasında. Ve tutuklama gerekçeleri arasında" ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 21.09.2017 15:02
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