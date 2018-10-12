Adalet nöbetindeki polis müdahalesi: 9 avukat beraat etti

Özden ATİK / İstanbul,()

CUMHURİYET Gazetesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için 6 Nisan 2017'da başlatılan Adalet Nöbeti'nin ilkinde yaşanan polis müdahalesinde gözaltına alınan ve nöbete katılan 9 avukatın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suçun yasal koşulları oluşmadığından tüm sanık avukatların beraatine karar verdi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan avukat Kemal Aytaç geldi. Sanık Aytaç ve diğer sanıkları, çok sayıda meslektaşı temsil etti. Hakim, müşteki polislerin dinlenmesi kararından, dosyada güvenlik kamera görüntülerinin olması ve beyanlarının sonucu etkilemeyeceğini dikkate alarak vazgeçti.

"ORTADA SUÇ TEŞKİL EDECEK BİR EYLEM YOK"

Sanık Kemal Aytaç, "Eylemimiz tamamen hukukidir. Ortada suç teşkil edecek bir eylem yoktur. Beraatimi isterim" dedi. Tüm sanıkları temsilen söz alan Bahri Bayram Belen de müvekkillerin beraatini talep etti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, tüm sanıkların üzerlerine atılı "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçunun yasal koşulları oluşmadığından beraatlerine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık avukatlar Gökmen Yeşil, Erkan Sabri Ünüvar, Kemal Aytaç, Diren Yeşil, Hatice Nur Gök, İsmail Anıl Başoğlu, Kıvanç Kayaoğlu, Özge Serdar, Sevinç Sarıkaya'nın "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 3 yıla kadar hapisleri isteniyordu.