Adalet Bakanı Gül: OHAL Birkaç Gün İçinde Sona Erecek

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen “Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu” na katıldı.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde düzenlenen sempozyuma, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi de katıldı.

“KARARLI MÜCADELE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR”

“OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak” diyen Bakan Gül, “Ancak, OHAL’in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye’yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 12:04