Ada'da taraflar Cuma günü bir araya gelecek (1)

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 26 Ekim Cumu günü Birleşmiş Milletler Ofisi'nde biraraya gelecek. Toplantıda Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin yeniden başlamasını görüşülecek.