Açlık grevindeki HDP'li Güven, hastaneye kaldırıldı

DİYARBAKIR, () - TERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım 2018'de, tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan ve 25 Ocak'ta tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımların ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 22 Ocak 2018'de gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, 31 Ocak 2018'de, 'terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'terör örgütüne üye olma' suçlarından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan Güven, 24 Haziran 2018'deki genel seçimde, HDP'den Hakkari milletvekili seçildi. Güven, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım 2018'de, tutuklu bulunduğu E Tipi Cezaevi'nde açlık grevine başladı. Cezaevinde 79 gün açlık grevini sürdüren Güven, 25 Ocak'ta yargılanmasına devam edilen Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Leyla Güven, açlık grevinin 98'inci gününde, Bağlar'daki evinde rahatsızlandı. Güven, öğleden sonra göğüs ağrısı şikayeti üzerine, eve çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla kentteki özel hastaneye kaldırıldı.



FOTOĞRAFLI