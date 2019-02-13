Açlık grevindeki HDP'li Güven, hastaneye kaldırıldı (4)

TEDAVİYİ REDDETTİ, EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Diyarbakır'da, açlık grevini sürdürdüğü evinde rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, doktorların ısrarına rağmen tedaviyi kabul etmeyerek, bu yönde imza verdi. Hastanede bir süre kalp ritmi dinlenen Güven, kendi istediğiyle ambulansla evine götürüldü.



FOTOĞRAFLI