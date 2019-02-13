Açlık grevindeki HDP'li Güven, hastaneye kaldırıldı (2)

'ANNEM MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYOR'

Diyarbakır'da, açlık grevini sürdürdüğü evinde rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Temizkan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, annesinin tedaviyi kabul etmediğini kaydederek, 'Annem Leyla Güven açlık grevinin 98'inci gününde fenalaştı. Hastanedeyiz, müdahaleyi kabul etmiyor. Şu anda yoğun bakımda ve sadece kalp ritmini takip edebiliyorlar. Annem ağır durumuna rağmen eve gitmek istediğini söylüyor. Lütfen ölmesine izin vermeyin. Lütfen' dedi.



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