Açe Tsunamisinin 14’üncü yılında kayıplar anılıyor

İSTANBUL, () - Hint Okyanusu’nda 26 Aralık 2004’te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybeden 230 bin kişi felaketin 14’üncü yılında anılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (FSM OSMAD) ile Türkiye’deki Açeliler Topluluğu tsunaminin 14’üncü yılında kayıpları anmak ve bölgede faaliyetlerini sürdüren Türk yardım kuruluşlarının tecrübelerini, gözlemlerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 'Teşekkür Ederiz Türkiye' başlıklı bir anma programı düzenliyor.

PROGRAMDA BÖLGEDEKİ FAALİYETLER VE İZLENİMLER ANLATILACAK

Programda; İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Osman Atalay ile Türk Kızılay’ı Genel Sekreteri Hüseyin Can bölgede yürütülen yardım faaliyetlerini, İbn Haldun Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Mehmet Özay ve savaş fotoğrafçısı Coşkun Aral ise bölge izlenimlerini anlatacak.

Endonezya, Malezya, Tayland, Sri Lanka ve Hindistan başta olmak üzere 14 ülkede 230 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem ve tsunami en çok Endonezya’nın Açe eyaletini etkilemişti. Öyle ki Açe’de 170 bin kişi hayatını kaybetti.Türkiye o günlerde uluslararası alanda en büyük yardım kampanyalarından birine imza atarak felaketin açtığı yaraların sarılmasında önemli bir rol oynadı. Kurtarma, sağlık ve gıda yardımları ilebölge halkının yanında olan Türkiye, kalıcı projeler ve STK’lar aracılığıylabölgede faaliyet göstermeye devam ediyor.

Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosu Herry Sudrajat’ın da katılacağı anma programı, 28 Aralık'ta Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilecek.