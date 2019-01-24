ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - GÖRÜNTÜ İPTALİ

''Bursa - 1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı'' BAŞLIKLI, HABER KODU ''190124018'' OLAN GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. GÖRÜNTÜLERİN VE HABERİN ABONELERİMİZ TARAFINDAN KESİNLİKLE KULLANILMAMASINI RİCA EDERİZ.
''Bursa - 1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı'' BAŞLIKLI, HABER KODU ''190124018'' OLAN GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. GÖRÜNTÜLERİN VE HABERİN ABONELERİMİZ TARAFINDAN KESİNLİKLE...
''Bursa - 1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı'' BAŞLIKLI, HABER KODU ''190124018'' OLAN GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. GÖRÜNTÜLERİN VE HABERİN ABONELERİMİZ TARAFINDAN KESİNLİKLE KULLANILMAMASINI RİCA EDERİZ.