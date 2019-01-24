ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - GÖRÜNTÜ İPTALİ

  ''Bursa  - 1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı'' BAŞLIKLI, HABER KODU ''190124018'' OLAN GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. GÖRÜNTÜLERİN VE HABERİN ABONELERİMİZ TARAFINDAN KESİNLİKLE...

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - GÖRÜNTÜ İPTALİ

 

''Bursa  - 1958'de yaşanan büyük çarşı yangınının görüntüleri ortaya çıktı'' BAŞLIKLI, HABER KODU ''190124018'' OLAN GÖRÜNTÜ KAYNAĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. GÖRÜNTÜLERİN VE HABERİN ABONELERİMİZ TARAFINDAN KESİNLİKLE KULLANILMAMASINI RİCA EDERİZ. 

 

 

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