ABD savaş gemisi Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 75 borda numaralı, güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği ABD savaş gemisi, Kilitbahir Köyü'nde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçti.

Akdeniz'e doğru yol alan ABD savaş gemisinin Boğaz'dan geçisi sırasında, güvertesinde askerler bulunduğu görüldü.



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