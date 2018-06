ABD'li vokalist Della Miles, Dalyanlı oldu

ORTACA (Muğla), ()- MİCHAEL Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, daha önce tatil için gelip hayran kaldığı Muğla'nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ne yerleşti.

Dünyanın en güçlü sesleri arasında gösterilen ve bazı çalışmalarında Anadolu ezgilerini soul-rock müziğiyle buluşturan Della Miles, bir ay önce Dalyan Kanalı kenarında kiraladığı müstakil, tek katlı, bahçeli, 2 oda 1 salon taş evde eşi ile yaşamaya başladı. Miles, Köyceğiz'in kırsal Çandır Mahallesi'nde, içinde eski bir taş ev bulunan 700 metrekarelik bir arazi satın alarak yatırım da yaptı.

Türkiye'ye ilk kez 7 yıl önce bir konser nedeniyle gelen vokalist Della Miles, "Türkiye'ye geldiğimde kendimi buradaki insanlara çok yakın hissetim. ABD'nin Teksas eyaleti, Houston şehrindenim. Bizim orada da insanlar birbirlerine yakındır, yardımlaşmayı sever, karşısındakine bir şeyler vermeyi sever. Türk insanın da aynısını hissettim. Menajerimin de Türk olması nedeniyle Türkleri çok sevdim. Türkiye'ye daha sık gelmeye başladım. Türkiye'yi gezerken de Dalyan'ı gördüm. Sonrasında doğası ve tarihi ile cennetten bir köşe olan Dalyan'a yerleştim. Burada doğal yaşıyorum, komşumdan sütümü, tavuğun altından yumurtamı alabiliyorum. Bahçede daldan sebze ve meyvemi toplayabiliyorum. Burada mülk edinmeyi düşünüyorum" dedi.

Miles, Türkiye'de ne yapacağına yönelik özel bir plan yapmadığını belirterek, "Sonuçta bir sanatçıyım. Gelecek günlerde nelerle karşılaşacağım, neler göreceğim belli değil. Duruma bakacağız" diye konuştu.

Dünyayı gezerken Türkiye'nin yanlış tanındığını gördüğünü aktaran Miles, şöyle devam etti:

"Tabii ki bu durum dışarıdaki medya sayesinde oluyor. Türkiye'ye ve Türk insanına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Eğer imkan verilirse Türkiye'yi tanıtmak için çalışmalar yapmayı çok istiyorum. Sahnede ve sahne dışında Türk insanından gördüğüm kibarlığı asla unutamam. Burası çok güzel bir ülke ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Sahip olduğunuz bu toprakların ve Türk insanının korunması ve kollanması için tanrıya dua ediyorum. İşim nedeniyle Avrupa ve hatta dünyayı dolaşıyorum. İnanın bana ülkenizin ne kadar muhteşem ve sevgiyle dolu olduğunu gittiğim her yerde anlatıyorum."

Türkiye'de ocak ayı içerisinde iki single çıkartacağını da anlatan Miles, "Bunlardan biri Türkçe olacak. Single'deki Türkçe parçanın ismi 'Yalnızım Ben', diğer single'daki parçam ise 'All My Life'" dedi.

DELLA MİLES KİMDİR?

ABD'nin Teksas Eyaleti Houstan şehrinde dünyaya gelen sanatçı, ilk müzik deneyimini kilise korosunda gerçekleştirdi. Annesi de müzisyen olan Miles, müzik kariyerinin yanı sıra kriminal hukuk eğitimi aldı. Hayatında müzik ağır basınca Teksas'tan Los Angeles'a taşınan Miles, orada birçok prodüktörün ilgisini çekti. Michael Jackson ile Sisterella müzikalinde oynamaya başlayan Miles, daha sonra Whitney Houston'ın baş vokalisti oldu. Uzun yıllar Whitney Houston ile çalışan Della Miles daha sonra 2011 yılında ilk solo albümü Uncivilized'i çıkardı. Bu albümü Feel Alright Feat, Follow Me The D-Tour, All My Life, Simple Days albümleri izledi. Şarkı sözleri de yazan Della Miles, 2005'te Almanya'nın önemli şarkıcılarından Marius Müller Weternhagen ile bir araya gelerek stadyumlarda konserler verdi. American Lulu Opera'da 2012'de başrol oynayan sanatçı, ardından Hope Müzikali'nde Michele Obama'yı canlandırdı. Miles, dünya çapındaki büyük işlerinin yanı sıra Müslüm Gürses ve Zeki Müren gibi sanatçıları anma albümlerinde yer aldı ve Murat Kekilli'nin 2013'te çıkardığı 'Gümüş Teller' albümünde yer alan 'Git' şarkısına eşlik etti. Türkiye'ye sık sık gelen sanatçı, İKSV Caz Festivali ile İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da sahne aldı.



