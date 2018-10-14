ABD'li mühendis, 3 hastaya organlarıyla hayat oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ABD'li mühendis Carlos Fernando Lopez'in (33) bağışlanan organları, 3 hastayı yaşama bağladı. Organ naklini gerçekleştiren ekibin araştırmasında Lopez'in, ABD Deniz Kuvvetleri'nde subay olduğu, Afganistan'da görevdeyken, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşama tutunan 2 askerden 1'i olduğunu öğrenildi.

Aksu ilçesi Kundu Oteller Bölgesi'nde arkadaşlarıyla tatil yapan Carlos Fernando Lopez, 22 Eylül'de plaj bölgesinde denize girdi. İskeleden atlayan Lopez, deniz tabanına çakıldı. Carlos Fernando Lopez, boyun travması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkarılan Lopez, çağrılan sağlık ekibince ambulansla özelhastaneye götürüldü. Carlos Fernando Lopez'in hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

Lopez'in ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan babası Manuel Rodrigez ve halası Maria Cruz, durumun bildirilmesi üzerine Antalya'ya geldi. Baba ve hala, beyin ölümü gerçekleşen Lopez'in çok yardımsever biri olduğunu, ehliyetinde 'organ bağışçısı' yazdığını belirterek, 2 böbreği ile karaciğerini bağışladı. Carlos Fernando Lopez'in cansız bedeni, işlemlerin ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'ye gönderildi.

ABD ORDUSUNDA GÖREVLİYMİŞ

Bağışlanan organlar, Medicalpark Antalya Hastane Komplesi'nde karaciğer ve böbrek nakli için sıra bekleyen 3 hastaya umut doğdu. Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından bağışçı Carlos Fernando Lopez'in geçmişi ve doku örnekleri incelendi. Geçmişine ilişkin ilginç detaylara ulaşan ekip, ABD Deniz Kuvvetleri'nde subay olarak görevli Lopez'in, Afganistan'da görev yaparken, içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaşama tutunan 2 askerden 1'i olduğunu öğrendi. Kazanın ardından ABD ordusundan ayrılarak, mühendislik yapmaya başlayan Lopez, ülkeyi vuran kasırgalarda ise kurtarma görevlerinde yer aldı. Bu görevleri sırasında da pek çok kez önemli kazalar geçiren Lopez'in, hem kendisinin hem de ekibinin hayatını kurtardığı öğrenildi.

Carlos Fernando Lopez'in organlarını nakletmek için operasyona başlayan Prof. Dr. Demirbaş ve ekibi, karaciğeri emekli Ahmet Demir'e (63), bir böbreği çiftçi Ramazan Karakaya'ya (63) diğer böbreği de çiftçi Abdurrahman Uçar'a (59) nakletti. Naklin ardından yaşama tutunan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'KARACİĞER NAKLEDİLEN HASTADA İLGİNÇLİKLER YAŞADIK'

Şu ana kadar yapılan binlerce organ naklinin arasında en ilginç nakli yaptıklarını belirten Prof. Dr. Alper Demirbaş, organları bağışlanan Lopez'in asker olduğu dönemde birçok ölümcül kazadan kurtulduğunu söyledi. ABD'li askerin Antalya'da geçirdiği kaza sonrasında beyin ölümünün gerçekleştiğini ve organlarının bağışlandığını anlatan Prof. Dr. Demirbaş, "Karaciğer alıcısı Ahmet Demir için de çok ilginçlikler yaşadık. Hasta son evredeydi. Bekleyecek çok vakti yoktu. Önce etik kuruldan bir organ bağışı için onay verildi. Fakat bağışlayacak kişi son dakikada vazgeçti. Sonra yine ailesinden birisi vermek istedi, uygundu. Fakat o da son anda vazgeçti. Hasta giderek kötüleşti ve yapacak bir şey yoktu. Hastayı ailesinin isteği üzerine taburcu edecektik. Son anda hastamız karaciğere kavuştu" diye konuştu.

Organ nakillerinin çok farklı süreç olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Alper Demirbaş, "Özellikle ABD ile bazı sıkıntıların olduğu bir dönemde ABD'li eski bir askerin organlarıyla hastalarımızı son dakikada uçurumun kenarından hayata bağlaması insanlığın özünü gösteriyor" dedi.

'ABD'Lİ ASKER İÇİN DUA EDECEĞİM'

Karaciğer nakli yapılan Ahmet Demir ise yaşadığı ilginçlikleri anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. 7 ay önce bir anda karaciğer yetmezliğiyle karşılaştığını dile getiren Demir, "Amerikalı bir arkadaşımız organlarını yaşarken bağışlamış. Onun sayesinde Allah bize sağlık nasip etti. Şimdi vücudumda onun organını taşıyacağım. Onun adına da dua edeceğim" diye konuştu.

BÖBREK NAKİLLERİYLE DİYALİZDEN KURTULDULAR

Böbrek nakili olan Ramazan Karakaya ise 12 yıldır organ beklediğini ve yaşamını diyalizle sürdürdüğünü söyledi. Çok zor süreçler geçirdiğini anlatan Karakaya, "Amerikalı bir kişinin böbreğini taşıdığımı söylediler. Çok mutluyum" dedi.

Carlos Fernando Lopez'in diğer böbreği nakledilen Abdurrahman Uçar da nakille yeni yaşama başladığını belirtti. 10 yıldır diyalize bağlı kaldığını söyleyen Uçar, "Kardeşim verecekti ama onda da şeker hastalığı çıktı. Son çare burada nakil oldum. Amerikalı bir askerin böbreğini taşıyorum. Çok iyiyim" diye konuştu.

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