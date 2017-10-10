ABD'den gelen yolculara vize verilmeyecek

Türk Hava Yolları'nın (THY) saat 05:00'de New York'tan İstanbul'a gelen ve transit olarak başka ülkelere gidecek olan ülkeler için bir sıkıntı yaşanmadı ve sorunsuz bir şekilde uçaklarına bindiler. Yasaklar kapsamında Türkiye'ye gelen ABD vatandaşlarına dün saat 22:00 itibariyle sınır kapılarında vize verilmeyeceği bildirildi. Bu akşam kesin bir şekilde uygulamaya konulacak olan yasak kapsamında hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek bu durumdan ABD'den Türkiye'ye gelen sporcularda etkilenecek. Transit olarak Türkiye'ye gelen ABD vatandaşlarına Türkiye'ye giriş vizesi verilmeyecek.

"ÜCRET İADESİ YAPILABİLİR"

THY, vize yasaklarının ardından yolcularının mağdur olmamaları için yaptığı açıklamada, "Türkiye'den Amerika'ya ve Amerika'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde, Türk pasaportlu veya Amerika pasaportlu yolcularının 9 Ekim 2017 tarihinden önce alınan biletleri için 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; Rezervasyon değişikliklerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebileceklerini hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabileceği, seyahatın tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletlerin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabileceği" belirtildi.